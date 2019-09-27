Чемпион против серебряного призёра. В субботу в РПЛ вспыхнет огонь

«Крылья Советов» - «Тамбов»

Суббота, 14:00. Матч Премьер



«Ростов» - «Динамо»

Суббота, 16:30. Матч Премьер

«Локомотив» - «Зенит»

Суббота, 19:00. Матч ТВ

VAR

«Урал» - ЦСКА

Воскресенье, 11:30. Матч Премьер

«Рубин» - «Уфа»

Воскресенье, 14:00. Матч Премьер

«Спартак» - «Оренбург»

Воскресенье, 16:30. Матч Премьер

«Краснодар» - «Арсенал»

Воскресенье, 19:00. Матч Премьер

VAR

«Сочи» - «Ахмат»

Понедельник, 19:00. Матч Премьер

Российские представители в Лиге чемпионов, ударно начавшие еврокубковый сезон, встречаются между собой, надоевший своим же фанатам Хохлов попробует не оступиться и в Ростове, а Кононова ждёт «Оренбург».Оба неудачника старта этого сезона вылетели на неделе из Кубка: «Крылья» перебодало лидирующее в ФНЛ «Торпедо», а «Тамбов» был разгромлен «Томью». И тем, и другим явно не до лишнего турнира – Самара борется, чтобы вновь не вляпаться в стыки, а Григорян старается дотянуть хотя бы до них.Хотя на данный момент положение команд одинаково - они занимают две последние строчки таблицы, так что игра ключевая. Если наставник Самары уступит и здесь, до весны черногорец наверняка не доработает. Про Григоряна говорить сложнее – спроса с него при таком раскладе меньше.И, конечно, особое внимание к Мелкадзе – в прошлом туре он сподобился на первые голы в РПЛ. Один из них, между прочим, стал победным в матче против «Ростова».Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 33 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальтиДмитрий Хохлов провалился и в Кубке: бело-голубые минимально проиграли «Лучу» и «сосредоточились на чемпионате» (с этим их даже подкололи в твиттере хоккейного «Динамо»). Это, конечно, ирония, но сосредотачиваться есть над чем – за треть сезона команда победила только два раза.Болельщики раздражения уже не скрывают. Пока отдуваются игроки – особенно Шунин, который после двух последних поражений глотал колкости в разговорах с фанатами, - но претензии и вопросы именно к тренеру.Впереди крайне сложный выезд. «Ростов» отлично играет в этом сезоне, а после дурацкого поражения от григорянского «Тамбова» команда наверняка в ярости – если бы не оно, Карпин и его бригада могли бы возглавить турнирную таблицу.Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 29 ж.к. – 1 к.к.+10=17-21 (44:75)0:0, 0:0Обе команды, представляющие нашу страну в Лиге чемпионов, ударно стартовали в еврокубках, но вот с Кубком России получилось не так однозначно. «Локомотив» расстроился из-за того, что ему не разрешили перенести матч на паузу сборных, и выставил, мягко говоря, не основной состав (да и половина тренерского штаба осталась в Москве). В остатке – вылет в 1/16 от «Балтики» и теперь уже гарантированно новый владелец титула.«Зенит» не без сложностей продавил «Енисей» усилиями Роберта Мака. Даст ли Семак полузащитнику шанс в статусной игре после мощной игры с противником из ФНЛ?Команды встречались в июльской игре за Суперкубок, и тогда прочнее оказались москвичи, воспользовавшиеся ошибками Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых с тех пор исправился, так что к встрече с Алексеем Миранчуком (как сообщают, он сможет сыграть) голкипер должен быть готов. В деле и Крыховяк, который для «Локомотива» сейчас ничуть не менее важен.Михаил Вилков (Нижний Новгород). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 24 ж.к. – 1 к.к. – 3 назначенных пенальти+13=20-15 (56:56)3:5, 1:1Мы ругали команду Гончаренко за поражение от «Лудогорца» и указывали на летние провалы всего ЦСКА, но красно-синие тихой сапой доползли до чистой второй строчки и вообще победили в четырёх играх чемпионата подряд. Конечно, проблемы никуда не денутся – спровоцируют лишние неприятности и потери в дальнейшем, - но пока «армейцы» справляются неплохо.«Уралу» будет полегче из-за плотного графика красно-синих, у которых к тому же крайне ограниченная обойма, но последний раз Екатеринбург побеждал ЦСКА десять (!) лет назад. Тогда «Урал» ещё не играл в премьер-лиге и вышиб москвичей из Кубка. Может, пора прерывать традицию?Павел Кукуян (Сочи). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 17 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальтиНет - Нет+3=4-15 (17:38)0:4, 0:1Казань продолжает агонизировать. На неделе команда Шаронова при вполне боевом составе получила от «Химок» три безответных гола. Теперь сложно представить, как мы тащились от «Рубина» и его главного тренера с претенциозными, но обаятельными спичами.Впереди домашнее испытание нестабильной «Уфой», которая проигрывает «Оренбургу» и «Уралу», зато мажет «Зенит» и «Спартак». Если «Рубин» продолжит падать и дальше, руководству нужно будет задуматься о смене тренера. До зоны прямого вылета всего два очка.Алексей Матюнин (Москва). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 14 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти+3=6-11 (13:10)0:0, 1:1Обескровленный «Оренбург» так плохо начал сезон, что был смысл ждать первую отставку именно на границе Урала и Сибири. Но Федотов справился – и теперь команда идёт вровень с остальными аутсайдерами. Конечно, слово «справился» не совсем подходит для случая, но что именно можно хотеть от команды, потерявшей летом половину состава (в том числе и лидера Сутормина, который ушёл за 50 тысяч рублей).У «Спартака» проблемы примерно сопоставимы, учитывая разный уровень клубов. «Спартак» прошёл КАМАЗ, но сделал это настолько неубедительно, что победа расстроила фанатов сильнее возможного вылета. Тогда хотя бы была надежда, что Кононова экстренно уберут...Теперь им остаётся верить в «Оренбург».Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 17 ж.к.+3=0-1 (7:5)1:0, 0:2«Краснодар» окончательно провалил первую часть сезона. За вылетом из Лиги чемпионов последовал позор в Лиге Европы, потом было поражение от прямого конкурента ЦСКА и вылет из Кубка России – «Нижний Новгород» минимально переиграл «быков».Не факт, что у Мусаева хватит опыта (или даже авторитета), чтобы стабилизировать команду после ряда таких сочных оплеух. А делать это, если «Краснодар» хочет бороться хотя бы за медали, нужно как можно скорее. На идеального кандидата в такой ситуации боевой середняк «Арсенал» тянет не очень, но дальше будет только хуже – «Хетафе», «Спартак» и непростой выезд к «Динамо».Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 32 ж.к. – 2 назначенных пенальти+6=1-1 (17:1)3:0, 3:0Чеченский клуб, приучивший нас к ежегодному месту в комфортной середине таблицы, всё больше удивляет своими результатами. «Ахмат» идёт вплотную к зоне прямого вылета, а в игре на Кубок победил только в серии пенальти. Слухи об отставке Рахимова ходят уже какую неделю, но пока никаких изменений в футбольном Грозном не последовало.У «Сочи» баллов столько же, так что игра для обеих команд очень важная. Если «Ахмат» споткнется и тут, Рахимова придется менять в любом случае.Алексей Еськов (Москва). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 14 ж.к.Нет - Швец