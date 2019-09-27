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Полузащитника "Локомотива" Баринова в детстве не взяли в "Спартак"

23-летний полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов в детстве мог оказаться в структуре "Спартака", рассказал детский тренер футболиста Александр Тихонов.
Фото: © ФК «Локомотив»
"Мог ли Дима перейти в "Спартак"? Я возил его туда на игру, и он понравился детскому тренеру Виктору Кечинову. Дима тогда все рвался к кому-то из спартаковских бразильцев — автограф взять. Потом через Вагиза Хидиятуллина организовали звонок Борису Позднякову, работавшему в спартаковской академии: "Есть отличный пацан, играет за сборную области". — "Да вы чего. Я в этом возрасте всех знаю". Даже смотреть не захотел", — рассказал тренер в интервью "Матч ТВ".


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Теги: Баринов Локомотив Спартак Москва
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