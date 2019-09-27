Полузащитника "Локомотива" Баринова в детстве не взяли в "Спартак"

23-летний полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов в детстве мог оказаться в структуре "Спартака", рассказал детский тренер футболиста Александр Тихонов.

Фото: © ФК «Локомотив»