Чешский новичок "Спартака" Алекс Крал рассказал клубной пресс-службе о том, как проходит его адаптация в команде.
"Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за теплый прием. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Но важно учитывать и то, как действуют против нас. "Урал" и "Уфа" оборонялись большими силами, у них было по 11 человек за линией мяча. Оборону таких команд сложно взламывать.
Соперники оборонялись и ждали наших ошибок. Проблема в том, что мы их допустили. Если мы хотим побеждать, нужно быть острее в атаке. Мы ведь хорошо контролировали мяч, но при этом нужно наносить больше ударов, делать больше проникающих передач в штрафную. У нас молодая и?быстрая команда, нужно этим пользоваться.
Не сказал бы, что российский чемпионат сильно отличается от чешского. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что российская лига и "Спартак" сделают меня сильнее!
С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнеры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе "Спартака" для этого созданы отличные условия".
Также Крал рассказал о прозвище "Кралик", которое ему дали в "Славии".
"Тут я хотел бы внести ясность. "Крал" в чешском языке означает «король», а вот "кралик" — это кролик. Так что прозвище не очень-то уважительное?(смеется). Здесь все зовут меня просто Алекс, и меня это устраивает", - цитирует Крала ФК "Спартак".
Алекс Крал: я верю, что российская лига и "Спартак" сделают меня сильнее!
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