Букмекеры оценили шансы Доменико Тедеско стать главным тренером московского "Спартака"

Аналитики букмекерских контор считают, что немецко-итальянский специалист практически наверняка возглавит московский клуб.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

На то, что Тедеско будет назначен следующим главным тренером "Спартака" после Олега Кононова, можно поставить за 1.20.Далее в списке идут Станислав Черчесов, Вадим Евсеев и Дмитрий Парфенов. Шансы этих специалистов оцениваются уже коэффициентом 5.00.Еще менее вероятно назначение в "Спартак" Курбана Бердыева, Дженнаро Гаттузо и Валерия Карпина (по 15.00 на каждого).