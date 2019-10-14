"Шальке" пожелал успехов Тедеско в "Спартаке"

"Шальке" пожелал успехов своему бывшему тренеру Доменико Тедеско, который в понедельник возглавил "Спартак"."Шальке" и бывший главный тренер команды Доменико Тедеско договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2022 года. Теперь 34-летний специалист может присоединиться к российскому клубу "Спартак", — говорится на официальном сайте немецкого клуба.«Мы желаем Доменико всего наилучшего и успехов на новом этапе карьеры в Москве", — сказал спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер.