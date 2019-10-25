Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью с "Рубином".
"Задача была сыграть организованно и дисциплинированно. "Рубин" неплохо играет дома, много атакует. Нам нужно было плотно сыграть между линиями. В первом тайме не все получалось, но в перерыве мы акцентировали внимание на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака.
Понимали, что в Казани будет трудно, поэтому старались выполнять, что планировали. Ребята молодцы — дотерпели, результат закономерный. Ярослав Годзюр выручил в одном моменте», — цитирует Парфенова "Матч ТВ".
Парфенов: у "Урала" были хорошие моменты, которые срывались из-за технического брака
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