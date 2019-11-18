Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал перспективу возвращения вратаря клуба Игоря Акинфеева в сборную.
"Возвращение Акинфеева? Это позиция должна быть со стороны главного тренера сборной. Это первое. Если он ее обозначает, тогда мы можем об этом что-то говорить. Второй момент — позиция Игоря. Я с ним на эту тему не разговаривал", — передает слова Гончаренко Sport24.
Напомним, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года. СМИ в последнее время писали о том, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уговаривает 33-летнего голкипера вернуться. Позднее сам Черчесов опроверг эту информацию.
Гончаренко ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
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