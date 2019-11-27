Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял комитет по четырем матчам 17-го тура РПЛ.
"Динамо" — "Ростов". Главный тренер Новиков оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.
"Рубин" — "Зенит". Болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения, за что клуб наказан на 90 тысяч рублей. Также использовали пять пиротехнических изделий, штраф — 50 тысяч рублей. Также фанаты сидели на защитном ограждении, за что штраф 50 тысяч. Семак покидал пределы техзоны, за что штраф 10 тысяч. Докампо за такое же нарушение — 20 тысяч.
"Арсенал" — "Краснодар". Болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за что штраф 50 тысяч рублей.
По матчу "Оренбург" — "Ахмат". Довбня покидал пределы технической зоны, за что "Оренбург" оштрафован на 10 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца Sport24.
КДК оштрафовал "Зенит" на 200 тыс. рублей
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