Главным судьей центрального матча тура "Зенит" - "Спартак" назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Ассистентами Мешкова будут Максим Гаврилин из Владимира и Алексей Стипиди из Краснодара, резервным судьей - Павел Кукуян из Сочи. На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода и Евгений Турбин из Дмитрова. Встреча состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.
Система VAR будет работать еще на двух матчах.
Матч между "Сочи" и "Оренбургом", который состоится 1-го декабря, доверено обслуживать Сергею Иванову из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Наиль Сейфетдинов (Казань), резервным арбитром - Евгений Кукуляк (Калуга), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев и Владислав Безбородов (оба - Санкт-Петербург). На игре между "Краснодаром" и "Тамбовом" (2 декабря) будут работать главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистенты - Дмитрий Сафьян (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург), резервный арбитр - Анатолий Жабченко (Краснодар). Алексей Сухой из Люберец и Алексей Матюнин из Москвы будут отвечать за VAR.
РФС
Мешков рассудит матч "Зенит" - "Спартак". Вилков будет отвечать за VAR
Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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