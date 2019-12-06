Уткин: акция "Фратрии" заслуживает солидарности. Чувствую обязанность поддержать людей

Фанатское объединение "Спартака" выступило с призывом к болельщикам других команд клубов РПЛ покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура. Подобный призыв связан с массовым задержанием болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге, где красно-белые 1 декабря играли против "Зенита" (0:1) в 18-м туре российской Премьер-лиги, и другими случаями задержания болельщиков иных команд и жестокости по отношению к фанатам со стороны правоохранительных органов.
"Я поддерживаю заявление "Фратрии". В каком смысле? В том, что это а) протест, б) выраженный, недвусмысленный, в) мирный во всех смыслах.
Если по существу, форма выбрана удачно, потому что вы — те, кто принимает такие решения, кто считает нормальным беспричинные задержания "профилактические" и т. д. — ну вот посмотрите, как выглядит футбол БЕЗ фанатской трибуны. Вы же к этому ведете. Да, да.
Я еще потому поддерживаю "Фратрию", что наказан ее "заводящий". Я думаю, что надо быть ярким парнем, чтобы заводить, но это все же функция: он же не речь на митинге толкает, он выполняет определенную миссию, более или менее спланированную и понятную всем заранее. И в этой связи — КАК трибуна может не вступиться за заводящего? Это было бы полнейшим абсурдом, как ни посмотри.
Уйду ли я с трибуны на 30-й минуте? Нет. Я бываю на футболе не как болельщик. Я там работаю. Игра не остановится, телевизоры не выключатся. Если я пойду на матч "Спартак" — "Ростов" (может быть, раздумываю сейчас), я поддержу акцию иначе. Я приеду на игру на метро. Со всеми вместе. Посмотрю на людей, может, поговорю. Я далек от мысли, что это должно быть отмечено, нет; просто в данном случае посмотреть на людей самым непосредственным образом — важнейшая часть впечатления о матче. Часть дела.
Кроме того, для того, чтобы акция лучше удалась, я считаю важным, чтобы изначально на матчи пришло как можно больше народа. Это сделает акцию фанатов заметнее. А она заслуживает того как любая акция гражданской солидарности. Поэтому на игру я, скорей всего, пойду.
Я не фанат, я смотрю футбол иначе и выражаю эмоции иначе. Мало того, я не интересуюсь фанатской деятельностью специально. Я считаю "профилактические" задержания профанацией. Лично я много работаю и много зарабатываю, и я хочу, чтобы за мои налоги полиция в моей стране задерживала реальных правонарушителей, а не отрывала жопу по авралу и мела первых попавшихся, чтобы настоящие хулиганы, возможно, испугались. Я налогоплательщик и плачу за то, чтобы вы, полиция, отвечали за порядок, а не занимались вот этой разновидностью беззаконного ******** (распутства). Да, именно ******** (распутства).
Я чувствую свою обязанность поддержать людей, таким образом попавших в беду. Еще и потому, что конкретно это несчастье — попасть под гребенку — мне как человеку публичному НЕ грозит (пока). Поэтому я обязан быть солидарен. Ведь меня в такой ситуации, скорей всего, ПОКА не тронут именно потому, что те, кого "метут", слушают меня, подписываются на мои блоги и создают ту публичность, которая меня защищает", — написал Уткин в телеграме.
Уткин: акция "Фратрии" заслуживает солидарности. Чувствую обязанность поддержать людей
Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к акции протеста "Фратрии".
Фото: РИА Новости
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