Глава СД "Крыльев Советов": решение о сотрудничестве с Божовичем будет принято в ближайшее время

Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов", ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.— В ближайшее время вместе с главным тренером обсудим выступление команды в первой части чемпионата, подведем итоги, и после этого будет принято решение относительно дальнейшего сотрудничества.— Детали контрактов игроков и тренеров клубов РПЛ обсуждаются строго в индивидуальном порядке и являются коммерческой тайной.