Бывший полузащитник "Рубина" Денис Бояринцев поделился мнением об опыте работы Леонида Слуцкого в Европе. Новый главный тренер "Рубина" ранее работал с "Халл Сити" в Чемпионшипе и "Витессом" в Эредивизи.
"Для любого специалиста поработать в зарубежном клубе — это большая удача. Мало кто у нас получал такую возможность, а тем более добивался успехов. Мы не очень востребованы за рубежом. А у Слуцкого классный опыт: он и в Голландии тренировал, и в Англии, имел шанс поработать в странах с совсем другим менталитетом, посмотреть, как там устроены академии, детские школы. Считаю, он очень многое оттуда почерпнул", — цитирует Бояринцева "RT на русском".
Бояринцев: Слуцкий многое почерпнул из Европы. Мало кто у нас получал такую возможность
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