» » Семак: не было сомнений насчёт Кокорина, он получил более чем жёсткое наказание

Семак: не было сомнений насчёт Кокорина, он получил более чем жёсткое наказание

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о форварде команды Александре Кокорине. Нападающий пропустил больше года из-за отбывания наказания в колонии за нападение на нескольких человек в Москве.
Фото: © ФК «Зенит»
"Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин — один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту — тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

Изменился ли он как человек? Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

Отразилась ли на здоровье эта пауза? Бесследно она не пройдёт, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

Пострадало ли колено? Пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит не родная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

Были ли сомнения, принимать Кокорина обратно или нет? У меня нет. Считаю, он получил более чем жёсткое наказание за свой поступок", — сказал Семак "Чемпионату".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семак Зенит Кокорин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Анри: "Ливерпуль" может пройти сезон без поражений
Гризманн посетил баскетбольный матч "Барселона" — "Реал"
"Милан" готов продать Сусо за 25 миллионов евро
Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"
Глушаков: возможно, кому-то хочется, чтобы моя история в большом футболе поскорее закончилась 1
Семак — об усыновлении темнокожего ребёнка: решение будем принимать, когда придёт время 3
"Краснодар" досрочно вернул Сорокина из аренды в "Рубине" 1
Вратарь "Барселоны" тер Штеген впервые стал отцом
Де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига
Семак: меня абсолютно не волнует, отдали за Сутормина 50 или 100 тыс. рублей 2
У Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки
Семак: не было сомнений насчёт Кокорина, он получил более чем жёсткое наказание 6
Агуэро: догнать "Ливерпуль" — слишком сложная задача
Манджукич официально стал игроком "Аль-Духаиля" 1
"Ман Сити" занял 1-е место по набранным очкам в АПЛ за последнее десятилетие, "Ливерпуль" — 4-й
Гвардиола побил рекорд Моуринью: быстрее всех тренеров одержал 100-ю победу в АПЛ
Мойес возглавил "Вест Хэм"
"В этом нет ничего хорошего". Клопп назвал момент, который не устраивает его в VAR
Клопп — о чемпионской гонке: кто считает очки в декабре? "Ливерпуль" только на полпути
Первым главным тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо
Капитан "Вулверхэмптона" после матча с "Ливерпулем": это смехотворно. VAR не работает
Венгерский арбитр Кашшаи завершил карьеру 1
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере
Иньеста отказался переходить в "Интер Майами" Бекхэма и "Эстудиантес" Верона
Бразильцы чаще всех попадаются на допинге в футболе 1
"Манчестер Сити" дома со счетом 2:0 обыграл "Шеффилд"
Скоулз считает, что Погба и Рашфорд могут уйти из "МЮ", если клуб не попадёт в ЛЧ
"Милан" готов продать Сусо за 25 млн евро
Паллотта в ближайшие часы закроет сделку по продаже "Ромы"
Все новости