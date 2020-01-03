20-летний полузащитник ЦСКА Яка Бийол по итогам 2019 года признан лучшим молодым футболистом Словении. Об этом сообщает Футбольный союз Словении на своем официальном сайте.
Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении второй год подряд. В общей сложности он сыграл за ЦСКА 52 матча, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Бийол вошел в сборную РПЛ U-21 от InStat.
Sport24
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении второй год подряд
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