- Я убежден в том, что расширение лиги - пустое дело, - выразил мнение Игнатьев. - Не знаю, что за этим стоит и какие цели люди преследуют. Если считают, что 18 команд помогут нам изменить направленность, что большее количество игр, повысит тренированность, то, конечно, все это не так. Игра - это тест на готовность, а все остальное - формирование направленности. Это учебно-тренировочый процесс. Те циклы между играми, которые позволяют поднять интенсивность, объем работы, чего сегодня нам явно не хватает. Практика участия наших клубов в еврокубках показала, что нашим командам не хватает времени на подготовку. И об этом говорят тренеры. Где это время взять, если в чемпионате будут участвовать 18 команд? Нам надо тогда раньше начинать, и пауза зимой, чтобы меньше была. Но это только если построим такие же крытые стадионы, как в Санкт-Петербурге. Куда без этого мы втиснем дополнительные игры в чемпионате? Это первый момент.
Второе - команды, которые приходят в РПЛ, они сразу же и вылетают из лиги. Ну, только "Урал" и "Уфа" остались. Вот, допустим, сейчас три команды, которые могут выйти в РПЛ, имеют те или иные трудности. Я о "Роторе", "Торпедо" и "Химках". У торпедовцев нет стадиона, а у двух других команд трудно с деньгами. Еще один момент: у нас нет игровых ресурсов, не хватает футболистов серьезного уровня, которые помогли бы командам держаться на плаву.
- В последнее время нередко доводилось слышать мнение, что нам, напротив, нужно сокращать количество команд в чемпионате...
- Пока мы управляемся с 16-ю командами, но если подходить к делу очень серьезно, то четырнадцати команд для нашего чемпионата было бы достаточно. Это оптимально. Лучше, конечно, сократить количество участников. Мы бы тогда увеличили время на подготовку сборных команд и цикл между играми раздвинули бы.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Б. Игнатьев: четырнадцати команд для нашего чемпионата было бы достаточно
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями об идее увеличения количества участников чемпионата России до 18-ти.
Фото: "Известия"
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