По данным источника, «Спартак» согласится продать бразильца за 7-8 млн евро. В то же время руководство «Сантоса» рассчитывает снизить цену на защитника. Бразильский клуб готов вести переговоры с москвичами.
Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.
«Спартак» завершил первую часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона «красно-белые» сменили тренера, Олег Кононов покинул команду, а наставником москвичей стал Доменико Тедеско.
90 Min: «Спартак» согласится продать Айртона «Сантосу» за 8 млн евро
Издание 90 Min утверждает, что московский «Спартак» готов продать 22-летнего бразильского защитника Айртона «Сантосу». Ранее в СМИ появились слухи о желании «Сантоса» взять игрока в аренду, но москвичи отказались от сделки.
Фото - пресс-служба "Спартака"
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