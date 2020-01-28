ЦСКА заключил партнерское соглашение с PepsiCo

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте объявила о сотрудничестве с PepsiCo. Соглашение рассчитано на три года.

По условиям сотрудничества, армейский клуб будет размещать рекламные материалы компании на футбольном поле, а также в точках питания на домашнем стадионе.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу, находясь на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды Виктора Гончаренко 34 очка в 19 турах. Свой следующий матч ЦСКА проведет 29 февраля против "Урала". Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.


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Теги: ЦСКА
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