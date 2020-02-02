Моуринью: это победа "Тоттенхэма", а не моя над Гвардиолой

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью поделился впечатлением от домашней победы над "Манчестер Сити" в 25-м туре чемпионата Англии.

Фото: twitter.com/SpursOfficial

"Победа Моуринью над Гвардиолой? Нет, это шикарная победа "Тоттенхэма". Парни дико много работали на неделе и это дало результат. Да, в первом тайме нам повезло в паре моментов: штанга, пенальти. Но, с другой стороны, нам не повезло, что не удалили Стерлинга. Это красная карточка. Я видел много похожих эпизодов — всегда удаление.



Сэйв Льориса — это Божья воля. Потому что пенальти там не было. В итоге все справедливо. Мы не должны были пропускать. Бергвейн — очень большой талант. Его гол — топ-уровень. Надеюсь, он продолжит играть так же сильно", — приводит слова Моуринью пресс-служба "Тоттенхэма".



"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" 2:0, благодаря мячам Бергвейна, дебютировавшего за лондонский клуб, и Сон Хын Мина, и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Теперь в активе "шпор" 37 очков.



Следующий матч подопечные Моуринью проведут уже 5 февраля. В Кубке Англии им предстоит встреча с "Саутгемптоном".