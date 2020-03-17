"Конечно, ситуация неприятная и ничего хорошего во всем происходящем нет. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть.
Во-вторых, есть решение лиги, которое мы, естественно, будем выполнять.
Дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, и действовать исходя из этого, но, разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат", – сказал Аджоев для ТАСС.
Сегодня было объявлено о приостановке всех турниров, проходящих под эгидой РФС. На данный момент тульский "Арсенал" имеет 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Также сегодня было принято решение о переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год.
Аджоев: "Арсенал" выступает за то, чтобы доиграть чемпионат"
Глава тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал решение РФС о приостановке чемпионата России по футболу до 10 апреля.
Фото: "Тульские новости"
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