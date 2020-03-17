Аджоев: "Арсенал" выступает за то, чтобы доиграть чемпионат"

Глава тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал решение РФС о приостановке чемпионата России по футболу до 10 апреля.

Фото: "Тульские новости"