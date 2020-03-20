Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложив отстрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.
- Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов.
Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций. Для "Зенита" это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг, - цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, чемпионат России из-за пандемии коронавируса был приостановлен до 10 апреля.
Медведев подчеркнул важность налоговых каникул для "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал налоговые каникулы в сфере спорта и культуру.
Источник: ФК "Зенит"
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