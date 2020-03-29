Жириновский: Лукашенко издевается над всей планетой, играя в хоккей

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за отказ прекратить спортивные мероприятия из-за коронавируса.

Фото: РИА Новости

"Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч…



Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец", — написал Жириновский в своём телеграм-канале.



Напомним, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.



В стране зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 62 продолжают лечение. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.



В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.