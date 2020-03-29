- Совершенно правильные и объективные меры. У руководителей наверняка есть статистика, и исходя из нее они каждый раз принимают все новые меры. Наше дело сейчас — их соблюдать.
Стоило ли ввести этот указ раньше? Нет. Все делается вовремя, - цитирует Сёмина Sport24.
Сегодня Собянин ввёл ограничения в Москве, а также принудительную самоизоляцию для людей всех возрастов.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Сёмин - о карантине в Москве: стоило ли ввести этот указ раньше? Нет. Все делается вовремя
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции в столице.
Источник: Rusfootball.info
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