Сборная России показала 11 игроков с наибольшим количеством матчей (фото)

Рекордсмены по играм за сборную по позициям. Но одна легенда не уместилась в состав. Варианты пишите в реплаях ?— Сборная России (@TeamRussia) March 31, 2020
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Подсказка: у него столько же игр, сколько у Сергея Богдановича.
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/q161miSMbJ
Рекордсменом является нынешний главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич. На его счету 127 матчей в составе национальной сборной.
Среди действующих игроков команды лидером по количеству матчей является защитник "Зенита" Юрий Жирков, который провёл 92 матча в составе сборной России.