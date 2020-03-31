- Я сегодня с ним (Безугловым — переписывался, узнал ситуацию, как наши игроки) Он прислал полный отчет. У нас все здоровы, нет ни одного заболевшего. Это нас только радует, - рассказал Черчесов в интервью для youtube-канала сборной России.
В мире подтверждено свыше 800000 случаев заболевания коронавирусом. На территории Российской Федерации подтверждено 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 2199 проходят лечение, 121 человек вылечился, 17 умерло.
Из-за пандемии коронавируса на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, который должен был состояться летом этого года.
Черчесов: в сборной все здоровы, нет ни одного заболевшего
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с коронавирус в команде.
Источник: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!