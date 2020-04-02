Бывший комментатор Василий Уткин выложил на своем youtube-канале видео, в котором он послал Артема Дзюбу.
- Дзюба, иди на***, - сказал Уткин.
Перед этим журналист прочитал стихотворение Дмитрия Быкова "Из лирики этой осени, в духе Фелипе", адресовав его Тине Канделаки.
Видео вы можете посмотреть на канале Василия Уткина.
Таким образом блогер отреагировал на недавние высказывания форварда "Зенита", который поделился мнением по поводу Уткина в интервью Тине Канделаки:
"Почему я не отвечаю Васе Уткину. Он в наглую на мне, как и на тебе, пытается поднять хайп. Человек, который безумно талантлив, который был в своё время одним из любимых всеми нами комментаторов и голосом, олицетворением того же футбола. Его "Футбольный клуб" смотрели все. С того времени человек настолько деградировал и настолько упал, что комментирует в каких-то кафешках, на вокзале", - сказал Дзюба.
Канделаки провела яркий эфир с Дзюбой у себя в "Инстаграме"
Уткин послал Дзюбу
Василий Уткин радикально отреагировал на высказывание Артема Дзюбы в свой адрес.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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