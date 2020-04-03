Широков - о предложении Терешковой: где гарантия, что Путина изберут? Сидеть и говорить "за нас всё решили" глупо

Экс-футболист Роман Широков прокомментировал предложение депутата Валентины Терешковой.
Фото: ФК "Динамо"
83-летняя Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, ныне депутат. Она предложила после вступления в действие новой конституции обнулить президентские сроки Владимира Путина или внести поправку, чтобы снять президентские ограничения на два срока. Терешкова объяснила это тем, что Путин должен иметь право избираться как любой гражданин.

- А что плохого она предложила? Ну примут сейчас эту поправку, а где гарантия, что Путина изберут? Или что он пойдёт на следующий срок? Может случиться всё что угодно. Выборная система зависит от людей, которые ходят на выборы. Если все придут на выборы, то насчитать 120 процентов нереально. Если все такие умные, придите на выборы и проголосуйте, а не просто так ратуйте за Россию. Отдайте свой голос, тогда посмотрим. Сидеть и говорить "за нас всё решили" глупо. Вы и решили, сидя дома. Идите и проголосуйте, - цитирует Широкова "Чемпионат".

38-летний Широков завершил карьеру игрока в 2016 году. За годы карьеры он выступал за "Зенит", ЦСКА, "Спартак" и "Рубин". Сейчас Широков работает экспертом на телевидении.

Ранее он сравнивал "народные деньги" "Газпрома" и "Лукойла", а также заявил, что Халк - второй после Вагнер Лава легионер в России.


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Теги: Зенит Спартак Широков
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