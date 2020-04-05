Ерохин: если начнем играть 31-го мая, то закончим этот сезон и успеем начать следующий

Полуащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал приостановку РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Есть люди, которые за это отвечают, принимают решения, предполагают разные варианты развития событий.

Вообще, я думаю, оставшиеся туры, если играть через два дня на третий, через три на четвертый, можно уложить в достаточно короткие сроки. Поэтому если возобновим чемпионат с той даты, как предполагается сейчас, должны успеть доиграть этот сезон и начать следующий", — цитирует Ерохина пресс-служба "Зенита".

В нынешнем сезоне Александр Ерохин записал на свой счёт 3 забитых мяча в 24-х матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах.

Действующий контракт 30-летнего уроженца Барнаула с "Зенитом" рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает Ерохина в 6,5 миллионов евро.

"Зенит" после 22-х туров возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей на 9 баллов.

Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ерохин Зенит Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Витебск" обыграл "Смолевичи". Чалов был удалён с поля
Эдинсон Кавани хочет перейти в "Атлетико"
Виллиан сообщил, что не ведет переговоров о новом контракте с "Челси"
Болельщики "Динамо" доставили продукты ветеранам клуба
"Ювентус" заинтересован в приобретении Харри Кейна
Ерохин: если начнем играть 31-го мая, то закончим этот сезон и успеем начать следующий
"Милан" может расстаться с Доннаруммой и Пакета
"В самоизоляции есть чем заняться". Карпин впервые показал новорождённую дочь (видео) 1
В "Динамо" договорились о снижении заработных плат футболистов
Лещук: приготовил костюм на первый выход из дома после самоизоляции
Игроки одного из клубов АПЛ не согласны с понижением зарплат 1
Де Лигт хочет покинуть "Ювентус"
Безуглов: люди, пережив туберкулез, становились чемпионами! А он в тысячи раз сложнее коронавируса
Комличенко: забью ли 100 голов? Кураньи забил 50, буду стараться
Петраков: хотел бы поужинать с Газзаевым, он может рассказать о каких-то таинствах 1
Гацкан: "Зенит" - хорошая команда, но у них игра на индивидуальности больше строится
Руни: сокращение зарплат из-за коронавируса? Почему футболисты стали козлами отпущения? 4
Футболист ЦСКА выложил начало оскорбительной кричалки в адрес "Спартака" 12
Ребров: к какому выводу я пришел, находясь на карантине? Детям не хватало нас!
Лондонский "Арсенал" хочет приобрести Кюрзаву
Смольников: хочется, чтобы это все побыстрее закончилось
Защитник "Лиона" Рафаэл: считаю, что мы имеем право на настоящий отпуск. Что происходит сейчас - не каникулы
Экс-тренер "Спартака" подаст в суд на "Жилину" из-за увольнения в связи с расформированием клуба
Владельцу "Спартака" Федуну исполнилось 64 года 4
Кайл Уокер нарушил правила самоизоляции, вызвав к себе на дом проституток 2
Слуцкий: я беспокоюсь за маму в связи с вирусом
Cтарфельт на частном самолете залетел в Москву, чтобы вывезти Ларссона в Швецию 1
Крал: мы прошли серьезную подготовку на сборах. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы
Гацкан объяснил, почему не сумел попасть в основной состав "Спартака" 2
Евсеев - о своей собаке: играет в футбол как настольный, так и на воздухе
Все новости