"Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Есть люди, которые за это отвечают, принимают решения, предполагают разные варианты развития событий.
Вообще, я думаю, оставшиеся туры, если играть через два дня на третий, через три на четвертый, можно уложить в достаточно короткие сроки. Поэтому если возобновим чемпионат с той даты, как предполагается сейчас, должны успеть доиграть этот сезон и начать следующий", — цитирует Ерохина пресс-служба "Зенита".
В нынешнем сезоне Александр Ерохин записал на свой счёт 3 забитых мяча в 24-х матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах.
Действующий контракт 30-летнего уроженца Барнаула с "Зенитом" рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает Ерохина в 6,5 миллионов евро.
"Зенит" после 22-х туров возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей на 9 баллов.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ерохин: если начнем играть 31-го мая, то закончим этот сезон и успеем начать следующий
Полуащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал приостановку РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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