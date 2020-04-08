Асхабадзе: на данный момент лучший тренер для "Спартака" — именно Карпин или Черчесов

Экс-генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением, кто был бы лучшим тренером для красно-белых.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, что с минувшей осени пост наставника "Спартака" занимает Доменико Тедеско.

После 22-х туров команда занимает восьмое место.

- На данный момент лучший тренер для "Спартака" — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах.

Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб, - приводит слова Асхабадзе "Большой спорт".

Карпин тренировал "Спартак" с 2009 года по 2012-й, а также с 2012-го по 2014-й. Черчесов - с 2007-го по 2008-й.


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Теги: Асхабадзе Карпин Черчесов Спартак Тедеско
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