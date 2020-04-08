Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза

"Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза", — написал Черчесов.Напомним, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. Продолжают играть только в чемпионате Белоруссии по футболу.Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая.По актуальным данным в нашей стране выявлено 8 672 случая заражения коронавирусной инфекцией. 63 человека погибло.Общее число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1 450 000 человек. Более 83 000 человек скончалось.