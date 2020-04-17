Источник: футболистам "Зенита" могут вернуть часть денег за чемпионство, в "Локо" - за попадание в ЛЧ

Футбольный журналист Сергей Егоров рассказал о возможных возвратах средств футболистам в некоторых клубах РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Ситуация может стать неконтролируемой. Опираясь на примеры "Зенита", "Локо" и "Спартака" (самых богатых клубов), начинается давление на другие клубы с целью убедить подвинуться. Думаю, тут и Григорий Иванов может не выдержать. Жду новостей из "Урала". Но важны детали.

– У "Локо" игрокам вернут часть денег, если выйдут в Лигу чемпионов.

– В "Спартаке", как говорят, тем, у кого зарплата меньше определенной суммы (говорят о сумме в 1 млн рублей в месяц), не тронули — и правильно.

– Но самое важное в "Зените". Я не верю в то, что эти минус 50% — невозвратные деньги. Рынок обсуждает два нюанса и два предположения:

а) если команда станет чемпионом, деньги вернут;

б) если возобновится этот чемпионат или начнется следующий, деньги вернут", — написал Сергей Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".

Напомним, что ранее в некоторых клубах игроки пошли на снижение зарплаты в период паузы в лиге.

"Зенит" лидирует после 22-х туров в турнирной таблице нашего чемпионата. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 баллов.

Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Зенит Локомотив Коронавирус Егоров
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