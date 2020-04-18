Уткин - о Селюке: нормальный эксцентрический мужик

Блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу агента Дмитрия Селюка.

Фото: ЛФК "Эгриси"

Ранее агент Селюк и Федор Смолов обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга. Причиной этому стало возвращение Смолова в Россию в разгар пандемии коронавируса.Василий Уткин в этой ситуации поддержал игрока "Сельты".- Селюк? Ему скучно. Сидит дома, один, в Европе. Говорить ему особо не с кем. Вот и все. Нормальный эксцентрический мужик. Был бы он здесь — давно б пообтерся. А так гаркнул кому-то в телефон, заржал смехом своим, селючьим — и все ему прекрасно. Опять-таки, я его люблю! Он милый, очень славный. Безвредный. Веселый. Ну, наезжает на кого-то порой…Его главный и единственный важный игрок за всю карьеру — Яя Туре. Выдающийся футболист. Селюк настолько мил, что имя Яя склоняет. Он говорит: мы с Яей, я спрошу Яю… Надеюсь, он из-за этого не обидится на меня — за слово "по-селючьи". Но если можно склонять Яю, то и так тоже, наверное, нормально, - сказал Уткин в выпуске своего блога.