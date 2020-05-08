"Спорт-экспресс" сообщает, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней. Состояние Федуна удовлетворительное.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен. Скорее всего, нынешний сезон будет завершен досрочно.
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Федун сможет вернуться домой через 5-7 дней
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который вчера был госпитализирован с диагнозом коронавирус, пробудет в больнице около недели.
Фото: Коммерсантъ
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