Жена Погребняка ответила на вопрос о выявлении у мужа заражения коронавирусной инфекцией

Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме ответил на вопрос подписчика о заражении мужа коронавирусом.



Фото: Sportbox