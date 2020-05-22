Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме ответил на вопрос подписчика о заражении мужа коронавирусом.
- Маш, в новостях пишут, что у вашего мужа коронавирус. Всё нормально?, - спросили у девушки.
- Да, - ответила Мария.
Напомним, "Урал" официально сообщил, что 36-летний футболист заболел коронавирусом. Болезнь, как отметил екатеринбургский клуб, проходит в легкой форме.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновиться РПЛ должна 21 июня.
Жена Погребняка ответила на вопрос о выявлении у мужа заражения коронавирусной инфекцией
Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме ответил на вопрос подписчика о заражении мужа коронавирусом.
Фото: Sportbox
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