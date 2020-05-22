Ранее Кикнадзе сообщил, что на пост главного тренера команды рассматривались 18 человек.
"Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра, комментировать пока не буду. Выделю лишь одно: "За полгода у меня было порядка 18 фамилий". Это уровень", — написал Геркус в твиттере.
Напомним, с 1 июня главным тренером "Локомотива" станет серб Марко Николич. Контракт с Юрием Семиным действует до 31 мая.
"18 фамилий за полгода - это уровень". Геркус - о списке кандидатов на пост тренера "Локомотива"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова Василия Кикнадзе.
Фото: © РИА Новости
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