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"18 фамилий за полгода - это уровень". Геркус - о списке кандидатов на пост тренера "Локомотива"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова Василия Кикнадзе.
Фото: © РИА Новости
Ранее Кикнадзе сообщил, что на пост главного тренера команды рассматривались 18 человек.

"Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра, комментировать пока не буду. Выделю лишь одно: "За полгода у меня было порядка 18 фамилий". Это уровень", — написал Геркус в твиттере.

Напомним, с 1 июня главным тренером "Локомотива" станет серб Марко Николич. Контракт с Юрием Семиным действует до 31 мая.


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