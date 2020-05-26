Футбольному клубу "Зенит" исполнилось 95 лет
- Дорогой "Зенит", вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Выигрывайте как можно чаще, - цитирует Канделаки официальный сайт клуба.
По итогам 22-х туров РПЛ "Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
В 23-м туре РПЛ ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Зенит".
"Уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду". Канделаки - о "Зените"
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки поздравила петербургский "Зенит" с 95-летием.
Фото: Forbes
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!