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Хиддинк: когда Анюков был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру футболиста.
Фото: РБК Спорт
- Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи. Саша никогда не боится выражать своё мнение.

К тому же в игре он всегда умел поддерживать баланс, был тактически обучен и в атаке, и обороне. Буду с большим удовольствием следить за его карьерой, - цитирует Хидинка Чемпионат.

Известно, что Александр Анюков вернется в Санкт-Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности.

Большую часть карьеры защитник провел в "Зените". В активе Александра более 400 матчей за петербургский клуб. Также 37-летний футболист провел 77 официальных матчей за сборную России.

В нынешнем сезоне Анюков провел 18 матчей за "Крылья", голами не отметился. Самарцы занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место, набрав в 22 турах 22 очка.


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Теги: Хиддинк Анюков Крылья Советов
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