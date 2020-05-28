- Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру. Когда он был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи. Саша никогда не боится выражать своё мнение.
К тому же в игре он всегда умел поддерживать баланс, был тактически обучен и в атаке, и обороне. Буду с большим удовольствием следить за его карьерой, - цитирует Хидинка Чемпионат.
Известно, что Александр Анюков вернется в Санкт-Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности.
Большую часть карьеры защитник провел в "Зените". В активе Александра более 400 матчей за петербургский клуб. Также 37-летний футболист провел 77 официальных матчей за сборную России.
В нынешнем сезоне Анюков провел 18 матчей за "Крылья", голами не отметился. Самарцы занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место, набрав в 22 турах 22 очка.
Хиддинк: когда Анюков был игроком, уже имел хорошие тренерские идеи
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру футболиста.
Фото: РБК Спорт
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