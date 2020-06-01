Таким образом хавбек ЦСКА Хетаг Хосонов и полузащитник "Динамо" Мигель Кардозу вернутся в расположение своих клубов.
Кардозу по ходу текущего сезона провёл один матч за "Тамбов", а также шесть - за московскую команду. На счету португальца один забитый мяч за бело-голубых.
Хосонов принял участие в восьми матчах РПЛ, однако не сумел отличиться.
"Тамбов" занимает 11-е место после 22-х туров чемпионата России. Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба.
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"Тамбов" покидают Хосонов и Кардозу
Тамбовский клуб не стал продлевать соглашения с арендованными Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу до фактического окончания сезона.
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