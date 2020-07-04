- Это сюр какой-то. Я думаю, Тедеско уже не знает, как слиться отсюда. Очень хе***ый "Спартак" в этом сезоне. Поэтому никто не боится. Ни соперники, ни судьи. Еще этой команде катастрофически не хватает лидеров. Да что лидеров, хотя бы одного лидера, - написал Калиниченко в своем твиттере.
Тедеско: этот сезон очень непростой, и все мы будем счастливы, когда он закончится
"Спартак" проиграл "Тамбову" в 26-м туре чемпионате России со счетом 2:3. Это поражение стало для красно-белых 12-м в сезоне. До этого красно-белые проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться отсюда
Экс-игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Максим Калиниченко раскритиковал последние результаты красно-белых.
Фото: Матч ТВ
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