"Всякое может быть, я пока с ним не говорил на эту тему. Мое будущее? У меня на сегодняшний день действующий контракт с "Шанхай СИПГ", - цитирует бывшего игрока "Краснодара" Sport24.
Халк играл за петербургский клуб с 2012 по 2016 год, выиграв три трофея. Ранее бразилец заявил, что не хочет оставаться в Китае.
Ахмедов: Халк в "Зените"? Всякое может быть
Полузащитник китайского "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов прокомментировал информацию о том, что его одноклубник Халк может перейти в "Зенит".
sportingnews.com
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