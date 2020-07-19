- Информация о массовом заражении игроков "Спартака-2" и молодежного состава команды не соответствует действительности. В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни согласно изначальному тренировочному расписанию.
В то же время положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию был выявлен у вратаря молодежного состава Александра Алексеева в ходе госпитализации в одной из столичных клиник в рамках прохождения углубленного медицинского обследования (при этом на момент госпитализации ПЦР-тест игрока показал отрицательный результат). В настоящий момент Алексеев выписан из клиники и находится на изоляции в домашних условиях.
Хотим отметить, что на момент госпитализации в связи с прохождением углубленного обследования вратарь молодежной команды не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими игроками.
На тренировочной базе в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Спартак" выступил с обращением в связи с информацией о коронавирусе у игроков "молодежки"
"Спартак" выступил с официальным обращением после появившейся информации о подозрении на коронавирус у игроков молодежных составов.
Фото: ФК "Спартак"
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