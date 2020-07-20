Напомним, ранее стало известно о том, что в "Сочи" зафиксировано девять заражённых коронавирусом. По этой причине команда Федотова пропустила матчи с "Тамбовом" и "Крыльями Советов".
"Ситуация такова, что ехать [на матчи] нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то – нет.
Поехать на матч [на данный момент у нас] нет возможности", - приводит слова Рубашко ТАСС.
После 28 проведённых матчей "Сочи" занимает 12 место в турнирной таблице. Отметим, что "Сочи" гарантировал себе сохранение прописки в Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.
Генеральный директор "Сочи": болезнь в команде протекает бессимптомно
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о том, как игроки клуба переносят коронавирус.
Фото: Rusfootball.info
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