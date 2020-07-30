- Один из наших клиентов прибыл в Москву. Говорит, нравится вид из окна, - написал агент в своем телеграм-канале.
Александр Маньяков представляет интересы полузащитника "Уфы" Даниила Фомина и ряда других игроков.
Вчера появилась информация, что Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" сроком на три года. По данным СМИ, зарплата игрока в московской команде составит около 3 миллионов евро за сезон.
"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Агент Маньяков намекнул на переход своего клиента в "Спартак"
Агент Александр Маньяков опубликовал фотографию "Открытие Арены" и намекнул на переход одного из своих клиентов в "Спартак".
Фото: телеграм-канал Маньякова
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