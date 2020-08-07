Напомним, в прошлом сезоне красно-белые были часто недовольны судейскими решениями.
"Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против "Спартака". Этого просто нет", - цитирует Вилкова РИА Новости.
"Спартак" в прошлом сезоне занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
Отметим, что Вилков сегодня будет судить матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом". Встреча начнется в 19:00 мск.
Вилков: у судей нет никаких установок, чтобы судить против "Спартака"
Судья Михаил Вилков рассказал, что арбитры не судят против московского "Спартака".
Фото: © Спорт-экспресс
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