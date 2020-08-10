"Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, ВАР. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.
Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы", - сказал Рубашко.
Матч "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. После игры его отстранили от судейства.
Также стоит отметить, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении снять клуб с чемпионата.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Сочи": много говорят о судействе, ВАР, но надо выигрывать на поле
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подвел итог матч первого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"
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