"Приход Александра Кокорина однозначно усилит "Спартак". Тедеско уже адаптировался к чемпионату России. Считаю, сейчас "Спартаку" по силам выполнить поставленную задачу и бороться за путевку в Лигу чемпионов", - сказал Семак.
В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место и не попал в еврокубки.
В первом туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с "Сочи" - 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака", после чего был отстранен от судейства.
Источник: "Россия 24"
Семак заявил, что "Спартак" будет бороться за место в Лиге чемпионов
Фото: premierliga.ru
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