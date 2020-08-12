- Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и "Спартак" продолжит выступление в РПЛ. Как я и говорил, невозможно представить лигу без "Спартака" – это команда с историей, с огромной армией болельщиков, - цитирует Прядкина РИА Новости.
Сегодня красно-белые сообщили, что основная команда футбольного клуба "Спартак" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли клуб готов покинуть футбольное поле.
Судья матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, который назначил ошибочный пенальти, прошел сегодня, 12 августа, проверку на детекторе лжи. Результаты теста ожидаются завтра, 13 августа.
"Спартак" и в прошлом сезоне неоднократно выражал недовольство судейством. Более того, москвичи даже писали открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Прядкин отреагировал на решение "Спартака" продолжить выступления в РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал решение "Спартака" не сниматься с участия в чемпионате.
Фото: РИА Новости
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