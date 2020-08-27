Миранчук хочет зарабатывать в "Аталанте" 2 млн евро в год

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчука запросил зарплату в размере 2 млн евро в год у "Аталанты".
По информации источника, 24-летний футболист также рассчитывает на подписной бонус и комиссионные для своего агента. В "Аталанте" оценивают трансфер Миранчука, как очень дорогой, отмечает tuttomercatoweb.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Аталанта" является фаворитом в борьбе за Алексея Миранчука. Напомним, что полузащитник "Локомотива" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (2:1) получил травму задней поверхности бедра. На счету Миранчука 2 гола и 1 голевая передача в нынешнем сезоне РПЛ.

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Теги: Миранчук Ал. Аталанта Локомотив
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