"Красно-синие проводят одну из лучших трансферных кампаний за последние годы. ЦСКА покупает футболистов, которые могут усилить команду прямо сейчас. Подкрепление армейцам уже давно требовалось", - сказал Нигматуллин.
Этим летом армейцы подписали контракты с Адольфом Гайчем, Бахтиером Зайнутдиновым, Бруно Фуксом и Чидерой Эджуке.
Источник: Известия
Нигматуллин: ЦСКА проводит одну из лучших трансферных кампаний
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о трансферной работе ЦСКА.
Фото: ТАСС
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