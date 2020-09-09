Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин готов пойти на снижения зарплаты, что перейти в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб интересуется также форвардом аргентинского "Тальереса" Науэлем Бустосом, однако его трансферная стоимость будет варьироваться около 10 млн евро. "Рома" не намерена платить такую сумму.

Переход россиянина оценивается примерно в 6 млн. Таким образом, для римлян этот трансфер выглядит предпочтительнее. Кокорин готов пойти на снижение зарплаты, которая в данный момент составляет 3 млн евро в год.

Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро. Позже стало известно, что Кокорин обязан минимум один сезон отыграть в составе красно-белых по договоренности с клубом.

Источник: La Gazzetta dello Sport

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Теги: Кокорин Спартак Рома Серия А Российские трансферы
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