"Я бы оценил шансы как 50 на 50. Нас ждет важнейшая игра с точки зрения лидерства в национальном первенстве. Тот, кто одержит победу, получит определенное психологическое преимущество.
Если "Спартак" обыграет "Зенит", то сделает серьезную заявку на борьбу за золото. "Спартаку" на дистанции будет полегче, чем "Зениту". Во-первых московский клуб не участвует в еврокубках. Во-вторых, "зенитовцы" становились чемпионами два раза подряд. Поэтому мотивация у "Спартака" будет выше", - приводит слова Газзаева "Спорт-экспресс".
Напомним, что после 9-и туров "Спартак" и "Зенит" с 20-ю очками делят первую строчку в Российской Премьер-Лиги. Последняя встреча команд состоялась в июле этого года в рамках полуфинала Кубка России. Тогда сильнее оказались петербуржцы со счётом 2:1.
Матч 10-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" пройдет сегодня, 3 октября, на "Открытие Арене". Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. На ВАР будет работать Сергей Карасев. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по Москве.
Газзаев: "Спартак" сделает серьезную заявку на золото, если обыграет "Зенит"
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Зенит".
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